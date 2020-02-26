Коронавирус распространяется по Европе, а ВОЗ предупреждает – скоро может случиться пандемия

Коронавирус продолжает распространяться в мире, несмотря на услилия врачей. На сегодняшний день статистика заболеваемости и летальности такова: число погибших от коронавируса в настоящее время составляет более 2700 во всем мире , причем подавляющее большинство в материковом Китае. Общее количество больных уханьским штаммом во всем мире – 80 тысяч, сообщает CNN.

Самая крупная вспышка вне КНР пока фиксируется в Южной Корее. там заболело 1146 человек и 12 погибло. Более половины случаев заражения связаны с одной из групп религиозной группы Синчхонджи на юге страны. Группа согласилась передать список всей своей общины в Южной Корее органам здравоохранения – это должно улучшить показатели выявляемости заболевших и своевременной госпитализации. Примечательно, что в списках заболевших оказались и солдаты США: 23-летний американский солдат, дислоцированный в Южной Корее, стал первым военнослужащим, получившим положительный результат на коронавирус, по данным ВС США в Корее, сообщает CNN.

Не очень позитивным образом развиваются события и в Европе. Италия является центром самой крупной вспышки за пределами Азии: 322 случая и 10 смертей. Должностные лица признали, что больница в северном городе неправильно отреагировала на первый в регионе случай коронавируса и способствовала распространению заболеваемости. Несколько городов и поселков находятся под замком, в результате чего уже 100 тысяч человек оказались в карантине.

На сегодняшний день известно, что несколько соседей Италии, в том числе Австрия, Швейцария и Хорватия, сообщили о своих первых случаях заболеваемости. Растет и выявляемость коронавируса в Испании и Франции.

В настоящее время в Иране зарегистрировано 96 случаев заболевания и 15 смертей, среди которых есть и заместитель министра здравоохранения, который подхватил инфекцию на работе. Соседние страны, включая Ирак, Афганистан и Турцию, приостановили поездки в Иран и ввели ограничения для путешественников из Ирана. Другие страны Ближнего Востока также сообщили о своих первых случаях коронавируса в последние дни, в том числе Кувейт, Бахрейн и Ливан.

На негативных новостях о коронавируса падают финансовые рынки мира.

ВОЗ, тем временем, констатирует: мир приближается к пандемии.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 26.02.20

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