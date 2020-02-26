ВОЗ бьет в набат: коронавирус проник уже в Южную Америку, а мир не готов к пандемии

Китайский коронавирус продолжает захватывать новые территории. Инфекция достигла Южной Америки. Первый случай заражения COVID-19 зафиксирован в Бразилии.

Инфицированным оказался 61-летний мужчина, недавно вернувшийся из поездки по северной Италии. В Ломбардии, эпицентре вспышки коронавируса, он находился около двух недель. На родину бразилец вернулся с симптомами коронавирусной инфекции и накануне был доставлен в одну из клиник Сан-Паулу для проверки на наличие вируса. Сейчас мужчина изолирован у себя дома.

Накануне Минздрав Бразилии сообщил, что первый тест на коронавирус у пациента дал положительный результат. Сегодня бразильские СМИ сообщили, что повторный текст подтвердил диагноз. Официальное заявление медицинских властей страны ожидается в течение сегодняшнего дня.

В настоящее время санитарные службы устанавливают контакты больного, чтобы предотвратить распространение инфекции.

По последним данным, коронавирус, помимо Китая, выявлен почти в 40 странах по всему миру. В Европе, кроме Италии, новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Австрии, Германии, Хорватии, Швейцарии, Франции и материковой Испании – Мадриде и Барселоне. Все заболевшие недавно вернулись из северной Италии.

Надо отметить, что Китай, Корея, Италия и Иран остаются странами, где коронавирус распространяется наиболее быстро. Так, в Китае за истекшие сутки заразились 406 человек, погибли 52 человека – это самый низкий показатель за последние три недели. В КНР с декабря зафиксировано 78064 случаев заболевания, жертвами коронавируса стали 2715 человек.

Всего в мире заразились COVID-19 свыше 80 тысяч человек, более 2700 – погибли.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) тем временем заявили о неготовности стран мира к резкому распространению коронавируса. Такое заявление сделал помощник главы ВОЗ и руководитель совместной группы экспертов международной организации и Китая Брюс Эйлворд на брифинге в Женеве. Он отметил, что власти Китая продемонстрировали быструю реакцию на эпидемию, чего не скажешь о других странах. По словам эксперта, другие государства «оказались просто не готовы» к появлению коронавируса. Об этом свидетельствуют крупные вспышки инфекции в Корее, Италии, а также в Иране. Слишком запоздалые меры позволили коронавирусу быстро распространяться в этих странах.

Представитель ВОЗ призвал все страны «быть готовыми» взять под контроль стремительное распространение COVID-19. «Это должно быть сделано быстро», – подчеркнул он.

Бразилиа, Наталья Петрова

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