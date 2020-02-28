Вспышка корнавируса за пределами Китая набирает обороты – последние данные

Коронавирус продолжает распространяться по всему миру, несмотря на усилия по его сдерживанию. Случаи заболевания регистрируются на всех континентах, кроме Антарктиды, сообщает CNN.

В Азии Южная Корея уже достигла тревожного рубежа заболеваемости – в пятницу там выявлено более чем 2000 случаев.

Всего в мире, по последним данным, зарегистрировано более 83 тысяч случаев заболевания, в том числе более 2850 случаев смерти. Подавляющее большинство из них находится в материковом Китае, где зарегистрировано 78 824 случая заболевания и 2788 случаев смерти.

За пределами материкового Китая было зарегистрировано 70 смертей, связанных с вирусом Covid-19:

Иран: 26

Италия 17

Южная Корея: 13

Япония 8

Гонконг и Франция: по 2

Филиппины и Тайвань: по 1

Самая сложная ситуация с коронавирусом в Европе по-прежнему в Италии. На сегодняшний день в стране анализы уже 650 человек дали положительный результат на коронавирус в Италии, сообщает CNN. Кроме того, еще 11 стран Европы подтвердили случаи заражения вирусом, причем многие пациенты посетили регион Ломбардия.

Кроме того, Нигерия подтвердила свой первый случай коронавируса в четверг – он выявлен в штате Лагос. Нигерия – третья африканская нация, сообщившая о вирусе, остальные – Египет и Алжир уже отчитались каждая про один случай Covid-19 на своих территориях.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 27.02.20

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