Вспышка корнавируса за пределами Китая набирает обороты – последние данные

Коронавирус продолжает распространяться по всему миру, несмотря на усилия по его сдерживанию. Случаи заболевания регистрируются на всех континентах, кроме Антарктиды, сообщает CNN.
В Азии Южная Корея уже достигла тревожного рубежа заболеваемости – в пятницу там выявлено более чем 2000 случаев.
Всего в мире, по последним данным, зарегистрировано более 83 тысяч случаев заболевания, в том числе более 2850 случаев смерти. Подавляющее большинство из них находится в материковом Китае, где зарегистрировано 78 824 случая заболевания и 2788 случаев смерти.
За пределами материкового Китая было зарегистрировано 70 смертей, связанных с вирусом Covid-19:
Иран: 26
Италия 17
Южная Корея: 13
Япония 8
Гонконг и Франция: по 2
Филиппины и Тайвань: по 1
Самая сложная ситуация с коронавирусом в Европе по-прежнему в Италии. На сегодняшний день в стране анализы уже 650 человек дали положительный результат на коронавирус в Италии, сообщает CNN. Кроме того, еще 11 стран Европы подтвердили случаи заражения вирусом, причем многие пациенты посетили регион Ломбардия.
Кроме того, Нигерия подтвердила свой первый случай коронавируса в четверг – он выявлен в штате Лагос. Нигерия – третья африканская нация, сообщившая о вирусе, остальные – Египет и Алжир уже отчитались каждая про один случай Covid-19 на своих территориях.
Москва, Елена Васильева
Москва. Другие новости 27.02.20
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