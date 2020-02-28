Лесные пожары могут быть причиной болезней сердца у кошек и людей

Американские ученые считают, что лесные пожары провоцируют развитие болезней сердца у кошек и людей. Об этом говорится в исследовании, опубликованном Scientific Reports.

Сотрудники Школы ветеринарной медицины при Калифорнийском университете в Дейвисе проанализировали состояние кошек, пострадавших в результате пожаров в 2017-2018 годах. УЗИ сердца и эхокардиограммы выявили серьезные сердечно-сосудистые болезни у большей части исследованных животных.

«Это, в частности, утолщения миокарда, тромбы, а также другие подобные проблемы, способные провоцировать внезапную смерть», – рассказала ведущий автор исследовательского проекта Кэтрин Гюнтер-Харрингтон.

Подобные опасные изменения сердечно-сосудистой системы наблюдаются и у людей, которые получили тяжелые ожоговые травмы и подвергались токсичному воздействию продуктов горения. Эти факты говорят о том, что лесные пожары являются гораздо более опасным для здоровья людей явлением, чем принято считать.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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