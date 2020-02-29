ВОЗ повысила опасность всемирной вспышки коронавируса до самого высокого уровня

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила глобальный риск вспышки коронавируса. На сегодняшний день он перешёл в разряд «очень высокого» – самого высокого уровня оценки риска. Однако пандемия пока не обьявлена. В ВОЗ считают, что её ещё можно избежать, если каждая страна предпримет усилия по прерыванию глобальной передачи вируса в общество.

Как сообщил на пресс-конференции глава ВОЗ доктор Тедрос, на сегодняшний день большинство случаев заражения и распространив вируса ещё можно отследить, сообщает ВВС. А наибольшими проблемами корнавируса на сегодняшний день являются страх населения перед болезнью и фейковые новости.

Напомним, на сегодняшний день в мире коронавирусом больны более 83 тысяч человек, более 2900 – погибли. Большая часть смертей произошла на территории Китая. В самых крупных очагах вспышки вне КНР заболеваемость тоже растет: Италия сообщает о более, чем 800 случаях инфицирования, в Иране – более 900 случаев. Как сообщает ВВС, неофициальные источники в Минздраве иранской республике сообщают, что в стране погибло от Covid-19 не менее 210 человек. Эти данные в шесть раз превышают официальный показатель правительства.

Москва, Елена Васильева

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