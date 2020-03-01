Вспышка коронавируса достигла максимального уровня риска

Вспышка коронавирусу из Уханя достигла максимальной степени риска. Как считают эксперты Всемирной организации здравоохранения, сейчас события могут развиваться по любому сценарию – как по позитивному и заболеваемость пойдет на спад, так и по негативному, при котором коронавирус распространится по всему миру, приведя к значительным людским потерям.

Напомним, что по данным за прошлые сутки в мире разеригстрированв более 2900 смертей от Covid-19, подавляющее количество летальных исходов по-прежнему относится к материковому Китаю. На сегодняшний день инфекцию подхватили 85 тысяч человек по всему миру. Самые крупные очаги заболеваемости вне Китая по-прежнему расположены в Южной Корее, Италии и Иране.

Заражения регистрируются на всех континентах, кроме Антарктиды.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 29.02.20

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