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Понедельник, 2 марта 2020, 06:40 мск

Новости Здоровье

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Коронавирус убил уже более 3000 человек по всему миру

Количество погибших от нового коронавируса продолжает расти. На сегодняшний день их уже больше трёх тысяч. Подавляющее число жертв по-прежнему относится к материковому Китаю и провинции Хубэй. 129 человек умерло за его пределами. Заражены Covid-19 были более 88 тысяч 400 человек.

Первые смерти в выходные были щафиксированв в 3 странах: США, Таиланд и Австралия.

В Америке большая часть случаев инфицирования происходит в штате Вашингтон, где сообщается о двух случаях смерти от вируса, включая первый в стране, сообщает CNN. Власти в настоящее время расследуют возможную вспышку в учреждении длительного ухода для пожилых людей. Три их клиента в возрасте 70-80 лет и с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями находятся в реанимации. Сообщили о первых случаях заболеваемости и штаты Род-Айленд и Нью-Йорк – заболел человек, который путешествовал в Италию, и женщина, которая путешествовала в Иран.

Заболеваемость коронавирусом в Иране и Италии привела к распространению вируса в соседних государствах. В общей сложности 37 стран, в основном на Ближнем Востоке или в Европе, сообщили о своих первых случаях за последние 10 дней.

Не оптимистично пока обстоят дела и в Китае. Как сообщает CNN, на прошлой неделе вспышка в стране показывала признаки стабилизации, причем темпы роста ежедневных случаев снижались. Но в воскресенье Всемирная организация здравоохранения заявила, что число случаев заболевания в провинции Хубэй увеличивалось в течение двух дней подряд – это является признаком того, что «эпидемическая ситуация еще не полностью сдержана нами».

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 01.03.20

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