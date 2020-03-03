Гендиректор ВОЗ доктор Тедрос назвал вспышку Covid-19 «неизведанной территорией»

На сегодняшний день по всему миру от нового коронавируса по последним данным ВОЗ погибло более 3 тысяч человек. Количество инфицированных Covid-19 превысило 89 тысяч, инфекция зарегистрирована в 70 странах мира.

За прошлые сутки в Южной Корее было выявлено более 600 новых случаев заболевания, таким образом общее число больных достигло 4800. Летальность составила 28 смертей за последний месяц.

На данный момент это самая большая вспышка коронавируса за пределами Китая. Третье место в этом списке занимает Италия. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения доктор Тедрос, между тем предупредил в Твиттере, что коронавирус вывел мир на «неизведанную территорию». «Мы никогда прежде не видели респираторного патогена, способного к общественной передаче, но который также может быть ограничен правильными мерами», – написал Тедрос Адханом Гебреес в своем микроблоге.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 03.03.20

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