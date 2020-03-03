В Китае за сутки зарегистрировано 125 новых случаев коронавируса

В Китае за последние сутки зарегистрировано 125 новых случаев инфицирования Covid-19, показатель смертности за последние 24 часа – 31 человек. Таковы данные, озвученные Государственным комитетом по делам здравоохранения КНР. Все новые случаи с летальным исходом были зафиксированы в провинции Хубэй.

Как передает агентство Синьхуа, за понедельник было так же зарегистрировано 129 новых пациентов с подозрением на коронавирус – их данные отправили в лаборатории для подтверждения или снятия диагноза.

Из больниц в понедельник было выписано 2742 пациента, вылечившегося от уханьского коронавируса. Число тяжелобольных пациентов снизилось на 304 до 6806 человек.

К концу понедельника в Китае (без учета данных Сянгана, Аомэня и Тайваня) было выявлено в общей сложности 80 тысяч 151 подтвержденный случай заболевания, при этом порядка 30 тысяч человек в настоящее время проходят лечение, 47 тысяч 204 пациента были выписаны из больниц после выздоровления, 2943 человека скончались от этой болезни.

Число возможных случаев заражения коронавирусом нового типа составило 587, добавили в комитете.

Под медицинским наблюдением находятся 40 тыс. 651 человек, имевший тесные контакты с заболевшими. В понедельник 7650 человек были освобождены от медицинского наблюдения.

К концу понедельника, в САР Сянган, САР Аомэнь и на Тайване число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа составило 100, 10 и 41 соответственно. В Сянгане и на Тайване от COVID-19 скончались 2 и 1 человек соответственно.

В Сянгане, Аомэне и на Тайване были выписаны соответственно 36, 8 и 12 пациентов после выздоровления, сообщает агентство «Синьхуа».

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 03.03.20

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