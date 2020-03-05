У 9 россиян, эвакуированных с Diamond Princess во Владивосток, коронавирус не нашли

У девяти россиян с круизного лайнер Diamond Princess, находящихся на карантине во Владивостоке, коронавирус не обнаружен. Об этом сообщили в Минздраве Приморского края. Результаты их анализов, поступивших из новосибирского научного центра центра «Вектор», оказались отрицательными. Перед выпиской у людей возьмут повторный анализ на COVID-19, отметили в ведомстве.

Напомним, первые семь российских туристов с Diamond Princess были эвакуированы в столицу Приморья 23 февраля. Еще двое пассажиров – супружеская пара – прибыла во Владивосток 29 февраля. У людей не было никаких симптомов ОРВИ, однако у них взяли все необходимые пробы и поместили на двухнедельный карантин в инфекционное отделение краевой клинической больницы №2.

Как сообщал «Новый День», в конце февраля заражение новым коронавирусом подтвердилось у трех россиян с Diamond Princess, эвакуированных в Казань.

Лайнер Diamond Princess находился на карантине в японском порту с 4 февраля, после того как у 80-летнего жителя Гонконга, сошедшего на берег, выявили пневмонию, вызванную вирусом нового типа. На момент обнаружения первых случаев заболевания на борту находилось около 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа, в их числе 24 путешественника из России. Коронавирусом заразились более 700 человек, шестеро умерли.

Сегодня стало известно, что в Калифорнии скончался один из пассажиров Diamond Princess, инфицированный COVID-19. На данный момент симптомы заболевания выявлены еще у 21 американца из числа пассажиров. В штате введен режим ЧП из-за распространения коронавируса.

Владивосток, Ольга Панфилова

Владивосток. Другие новости 05.03.20

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