В Турции выявили первого больного коронавирусом

В Турции зафиксировали первый случай заражения новым типом коронавируса. Информацию официально подтвердили в Министерстве здравоохранения страны.

Глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа рассказал, что заболевший COVID-19 недавно вернулся из Европы. Он гражданин Турции, передает агентство Anadolu.

В настоящее время состояние пациента оценивается как удовлетворительное. Всего члены семьи больного, а также те, кто с ним контактировал после возвращения из поездки, находятся под наблюдением медиков.

По последним данным, в мире COVID-19 инфицированы более 119 тысяч человек. Свыше 4 тысяч скончались. Вирус распространился в 115 странах. Наибольшее число заболевших проживают в Китае.

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 11.03.20

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