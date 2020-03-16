Люксовый бренд вместо дорогих духов будет выпускать дезинфицирующие средства

Французский концерн LVMH, выпускающий духи брендов Christian Dior, Guerlain и Givenchy, будет производить средства для дезинфекции. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Три завода компании переоборудуют технику на выпуск дезинфицирующих гелей. Вся продукция будет поставляться в органы здравоохранения Франции. Планируется, что за неделю будет произведено 12 тонн антисептика.

Выпуск дезинфицирующих средств продолжится до тех пор, пока гель не перестанет быть нужным. Отмечается, что в местных больницах запас антисептика на исходе.

В связи с распространением коронавируса нового типа по всему миру вырос спрос на дезинфицирующие гели для рук. Магазины и аптеки Европы вводят ограничения на продажу бутылочек с антисептиком в одни руки. Французские власти даже установили максимальную цену в 3 евро за 100 мл дезинфицирующего геля в борьбе с ритейлерами, которые пытались заработать на волне паники.

Париж, Зоя Осколкова

Париж. Другие новости 16.03.20

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