Еще у двух россиян тесты на коронавирус оказались положительными

Власти Красноярского края сообщили о первом в регионе случае заражения коронавирусом. Речь идет о местном жителей, который накануне прибыл из Австрии.

По словам зампредседателя регионального правительства Алексея Подкорытова, у мужчины «по предварительным тестам выявлен положительный результат». Анализы сегодня утром направлены в новосибирский научный центр «Вектор», рассказал чиновник, отметив, что диагноз будет уточнен уже во вторник, 17 марта. Он также сообщил, что пациент находится в больнице скорой медицинской помощи, в изолированном боксе.

Подкорытов добавил, что на данный момент на территории края под медицинском наблюдением находятся 276 человек.

Сегодня также стало известно, что коронавирус предварительно выявлен у второго жителя Кировской области. По данным регионального правительства, тесты показали наличие COVID-19 у жителя Кирова, чью жену ранее госпитализировали с подозрением на заражение новой инфекцией. Тест-система показала наличие коронавируса у женщины. Анализы обоих отправлены на подтверждение в лабораторию.Супруги находятся в инфекционной больнице в специальных боксах и получают все необходимое лечение. «Все контактные лица установлены, с ними проводится профилактическая работа», – отмечается в сообщении.

Ранее сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране на утро 16 марта было зарегистрировано 66 случаев заражения коронавирусом. По его словам, больше 10% из них уже выписаны. Накануне Роспотребнадзор сообщал о 63 случаях заболевания коронавирусом в РФ.

Красноярск, Киров, Ольга Панфилова

Красноярск, Киров. Другие новости 16.03.20

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