В Пензе подтвержден первый случай коронавируса – пациентка заразилась внутри России

В Пензенской области подтвержден первый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черемушкина.
По ее словам, инфекция зарегистрирована «у госпитализированного в Пензе ранее пациента». Чиновница отметила, что у пациента положительная динамика, передает «Интерфакс».
Ранее в областном минздраве сообщили о госпитализации жительницы Пензы с подозрением на коронавирусную инфекцию. Заболевшая жаловалась на температуру 38 градусов и затрудненное дыхание. У членов ее семьи взяли анализы на коронавирус – пробы оказались отрицательными.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, женщина не выезжала за границу. Коронавирус у нее выявили при изучении анализов пациентов с внебольничной пневмонией, отмечал глава ведомства Михаил Перекусихин.
По состоянию на 16 марта в России было выявлено 93 случая заражения новым коронавирусом, семеро инфицированных заразились на территории РФ.
Пенза, Ольга Панфилова
Пенза. Другие новости 17.03.20
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