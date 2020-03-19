Треть заболевших коронавирусом в США – молодые люди до 44 лет

Заболеванию коронавирусом нового типа подвержены не только пожилые люди с ослабленным иммунитетом. Об этом свидетельствуют данные, которые обнародовал телеканал CNN со ссылкой на информацию, полученную в Центре по контролю за заболеваниями. ЦКЗ проанализировал данные почти о 2,5 тысячи заболевших Covid-19 американцев. Лишь 6% – это люди старше 85 лет. Доля зараженных 65-84 лет составляет 25%. От общего числа заболевших 18% находятся в группе от 55 до 64 лет. Столько же – 18% – в возрастной категории от 45 до 54 лет.

Самой многочисленной при этом оказалась группа молодых людей – от 20 до 44 лет. Эта категория составляет 29% заболевших. Среди тех, кто подхватил коронавирус в США, есть также дети и подростки до 19 лет – их 5%.

При этом CNN сообщает со ссылкой на корреспондентов собственного европейского бюро, что молодые люди в Италии и Франции болеют гораздо серьезнее, чем сообщалось ранее, – у них не просто легкий насморк и небольшой кашель, но развивается пневмония и отек легких. Прежде многие СМИ говорили о том, что тяжелые формы Covid-19 переносят только старики и люди со слабой иммунной системой.

Вашингтон, Елена Сычева

Вашингтон. Другие новости 19.03.20

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