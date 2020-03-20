Ученые нашли доказательство естественной природы коронавируса

Международная группа ученых нашла доказательство того, что коронавирус SARS-CoV-2 не был получен в лаборатории и является результатом естественных эволюционных процессов. Результаты исследования на эту тему опубликовал журнал Nature Medicine.

Ученые из США, Великобритании и Австралии провели анализ геномов SARS-CoV-2 и родственных коронавирусов. «Сравнивая геномные последовательности различных доступных штаммов коронавируса, мы обнаружили, что SARS-CoV-2 является результатом естественных эволюционных процессов», – заключил иммунолог и микробиолог из Scripps Research Кристиан Андерсен.

Наиболее тесно новый коронавирус связан с CoV RaTG13, поражающим летучих мышей. При этом ученые выяснили, что у SARS-CoV-2 есть два специфических участка вирусного белка, которые обеспечивают успешное проникновение в клетку-хозяина. По все видимости, именно эти участки являются уникальным результатом естественного отбора, который произошел первоначально в вирусе летучей мыши, у человека или животного-хозяина с рецептором, подобным человеческому.

Микробиологи предположили, что существует два вероятных сценария происхождения SARS-CoV-2. В первом – вирус стал патогенным у животного, а затем передался человеку. В то же время нет зарегистрированных случаев передачи коронавируса от летучих мышей человеку. Вероятно, между летучими мышами и людьми может быть другой промежуточный хозяин.

«Если SARS-CoV-2 попадает в организм человека в его нынешней патогенной форме из животного источника, существует повышенный риск новых вспышек, потому что вызывающий болезнь штамм вируса может все еще циркулировать в популяции животных и затем возвращаться к людям», – подытожил специалист Британского университета в Эдинбурге Эндрю Рэмбо.

Во втором сценарии непатогенная версия вируса сначала «перепрыгнула» от животного-хозяина к человеку, прежде чем адаптироваться к его нынешнему патогенному статусу в популяции людей. Таким образом, COVID-19 может развиваться в клетках человека, а затем быстро распространяться и приводить к пандемии.

По последним данным, коронавирусом нового типа в мире заболели более 244 тысяч человек в 160 странах. Инфекция стала причиной гибели более 10 тысяч человек.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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