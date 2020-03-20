В Великобритании просят вернуться на работу уволившихся врачей и медсестер

Более 65 тысяч медсестер и врачей, которые уволились в последние три года, получили письмо с просьбой вернуться к медицинской практике. Об этом сообщает BBC.

Массовую рассылку бывшим медработникам сделало руководство Национальной системы здравоохранения (NHS) Англии и Уэльса. Врачам предлагают перерегистрироваться в регулирующих органах и приступить к работе в целях борьбы с «самой масштабной угрозой здоровью» населения.

С обращением к младшему медперсоналу обратилась главная медсестра Англии Рут Мэй: «Я призываю всех бывших в недавнем прошлом медсестрами, поделиться с нами своими знаниями и опытом во время этой пандемии, потому что я не сомневаюсь, что вы можете помочь спасти жизни людей».

Кроме того, британские власти рассматривают возможность привлечь к борьбе с эпидемией студентов старших курсов медицинских вузов.

По последним данным, в Великобритании около 3 тысяч человек заразились коронавирусом нового типа, скончались 144 заболевших.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 20.03.20

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