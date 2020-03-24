Коронавирус уже в Башкирии и Приморье: один из заболевших приморцев мог заразить десятки человек

Первые случаи заражения новым коронавирусом подтверждены в Башкирии и Приморском крае.

В Башкирии COVID-19 подхватили трое жителей Уфы. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, двое заболевших вернулись из-за границы, еще один инфицированный уфимец регулярно ездил по работе в командировки в Москву. Хабиров добавил, что все больные коронавирусом изолированы, а их контакты «отрабатываются».

Ранее со ссылкой на республиканский минздрав сообщалось, что в Башкирии с подозрением на коронавирусную инфекцию в больницах наблюдались 59 человек.

В Приморском крае COVID-19 подтвержден у двух человек, сообщает пресс-служба регионального правительства. Оба заболевших вернулись из поездки в Европу, уточняет краевой минздрав. Состояние пациентов, которые находятся в инфекционной больнице, врачи оценивают как удовлетворительное. Болезнь у них протекает в легкой форме. Все контактировавшие с заболевшими находятся под наблюдением медиков.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, заболевшие – жители Владивостока и города Артем. Один из них вернулся из круиза по европейским странам, другой отдыхал в Мексике, рассказала руководитель ведомства Татьяна Детковская. По ее словам, по приезде один из заболевших самоизолировался, проявив сознательность, – «у него минимальный контакт» (цитата по «Интерфаксу»). Второй заболевший нарушил правила обязательного двухнедельного карантина и вышел на работу. Работодателю пришлось его принудительно направить на обследование, которое и подтвердило заражение коронавирусом, рассказала Детковская. К моменту выявления коронавирусной инфекции заболевший успел пообщаться с 30 людьми. Всего, как отметила главный санитарный врач Приморья, под медицинское наблюдение помещены более трех десятков человек, контактировавших с первыми инфицированными COVID-19 в регионе.

В России на 23 марта всего было зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусом нового типа. За сутки число заболевших выросло на 71 – все они находятся в Москве. Стоит отметить, что в российской столице выявлено самое большое количество больных коронавирусом в стране – 262.

Уфа, Владивосток, Ольга Панфилова

Уфа, Владивосток. Другие новости 24.03.20

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