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Среда, 25 марта 2020, 10:10 мск

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Новый тест определяет коронавирус за пять минут

Специалисты в Сингапуре разработали экспресс-тест на коронавирус. По словам ученых, результаты анализа можно получить в течение пяти минут. Об этом сообщает The Straits Times со ссылкой на Агентство по науке, технологиям и исследованиям.

Тест «ищет» генетический материал вируса в выделениях пациента, собранных из мазка, пояснила руководитель лаборатории при агентстве профессор Джеки Ин.

«Мы провели предварительную клиническую проверку в нескольких больницах, используя образцы реальных пациентов, и обнаружили, что тест очень чувствительный и точный», – сказала профессор Ин.

Ожидается, что новая методика будет лицензирована в течение месяца. После этого экспресс-тест поступит во все медицинские учреждения страны.

По последним данным, коронавирус нового типа выявили у 423 тысяч человек в 170 странах и регионах. Жертвами смертельной инфекции стали 18,9 тысячи человек. Многие государства закрыли границы и ограничили передвижения жителей внутри своих территорий в целях борьбы с распространением Covid-19.

Сингапур, Зоя Осколкова

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