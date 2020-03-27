Британские эксперты заявили о заражении коронавирусом 7 млрд человек до конца года

Если против распространения коронавирусной инфекции нового типа не будет предпринято действенных мер, до конца года ей заразятся 7 млрд человек, из 7,7 млрд населяющих планету. При этом от осложнений вызванных Covid-19 погибнет порядка 40 млн человек. Такие неутешительные прогнозы сделали ученые Королевского университета в Лондоне. На сегодняшний день в мире насчитывается более 542 тыс. заразившихся коронавирусной инфекцией. Более 24 тыс. пациентов скончалось, более 124 тыс. удалось излечиться.

Исследователи считают, что сократить число заболевших Covid-19 вдвое, до 20 млн человек, можно, изолировав 60% пожилых людей и 40% остальной популяции, передает Reuters. Но даже в этой ситуации, полагают ученые, системы здравоохранения всех стран будут очень быстро перегружены.

Профессор Нил Фергюсон, возглавляющий группу исследователей, рассказал, что согласно проведенной оценке, спрос на медицинские услуги может быть удовлетворен только в определенной степени, если экстренные меры по обеспечению общественного здравоохранения будут приняты незамедлительно. Среди таких мер – массовое тестирование населения на коронавирус, изоляция зараженных, сокращение всех социальных контактов вне Сети.

Команда Фергюсона отмечает, что, если бы все страны приняли соответствующие меры, в лучшем случае можно было бы спасти 38,7 млн жизней. «Чтобы избежать эпидемий, необходимо поддерживать меры контроля распространения коронавируса до тех пор, пока не будет доступна вакцина или эффективное лечение. Любая задержка в реализации стратегий контроля передачи приведет к худшим результатам и большему числу смертей», – заявили ученые.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 27.03.20

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