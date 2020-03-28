Минздрав расширил список препаратов для лечения коронавируса

Министерство здравоохранения России обновило рекомендации по лечению коронавируса. В первую, очередь расширена схема лекарственной терапии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из обновленного списка исключен противовирусный рибавирин. Добавились несколько новых препаратов, часть их которых сейчас проходит испытания.

«Анализ литературных данных по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами SARS-CoV и MERSCoV, позволяет выделить несколько этиотропных препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации. К ним относятся лопинавир+ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, препараты интерферонов, – говорится в документе. – Среди препаратов, которые находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с COVID-19, можно отметить также умифеновир, ремдесивир, фавипиравир.

По опубликованным данным, указанные лекарственные препараты могут применяются при лечении пациентов с COVID-19. Однако имеющиеся на сегодня сведения о результатах лечения с применением данных препаратов не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности, в связи с чем их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения».

Также в рекомендациях появились новые разделы, посвященные антибактериальной терапии при осложненных формах инфекции у беременных.

Отмечается, что коронавирус повышает риск летального исхода у матери при аборте и родах. Однако «при невозможности устранения гипоксии на фоне ИВЛ или при прогрессировании дыхательной недостаточности, развитии альвеолярного отека легких, а также при рефрактерном септическом шоке по жизненным показаниям в интересах матери и плода показано экстренное абдоминальное родоразрешение (Кесарево сечение) с проведением всех необходимых мероприятий по профилактике коагулопатического и гипотонического акушерского кровотечения».

Отметим, это уже четвертая редакцию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 28.03.20

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