Диетолог назвал правила питания, чтобы не набрать лишний вес в самоизоляции

Во время пандемии коронавируса многие люди вынуждены проводить много времени в своих домах, мало двигаться и перекусывать от скуки. Профессор профилактической медицины Университета Наварры, доцент в области диетологии Гарвардской школы общественного здравоохранения Мигель Мартинес-Гонсалес дал несколько советов, как сохранить фигуру во время самоизоляции.

В первую очередь диетолог рекомендует тщательно составлять список покупок, пишет РИА «Новости». Лучше воспользоваться услугами курьеров, а продукты приобрести в режиме онлайн. «Хлеб лучше покупать цельнозерновой – его можно заморозить. Тогда не придется ходить за ним часто», – советует профессор.

Также стоит увеличить в рационе долю фруктов и овощей и по возможности совсем отказаться от фаст-фуда и газировки. «Подобная еда чаще всего становится причиной лишнего веса, тем более, когда люди мало двигаются», – говорит Мартинес-Гонсалес.

Рыбу следует употреблять минимум три раза в неделю, а три-четыре раза в неделю – яйца. Полезны также сухофрукты и орехи, особенно фундук и миндаль, к тому же их легко хранить. Свежие продукты полезнее замороженных и консервированных, однако в условиях самоизоляции, когда лишний раз лучше на улицу не выходить, можно отдать предпочтение консервам. В этом случае необходимо обращать внимание на содержание в них соли.

Взаперти люди часто переедают из-за большого количества свободного времени, им попросту нечем себя занять. «Если есть из-за скуки или пытаться успокоиться при помощи еды, то это приведет к увеличению потребляемых калорий. Подумайте: «Меня действительно успокоит или избавит от скуки, если я сейчас что-то съем?» – указывает профессор.

В том случае, если на карантине человек живет не один, полезно устраивать обед или ужин всей семьей. При этом диетолог рекомендует не включать в это время телевизор и не смотреть в телефоны.

Мадрид, Зоя Осколкова

Мадрид. Другие новости 07.04.20

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