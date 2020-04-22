Немецкие ученые назвали самый возможный путь заражения коронавирусом

Вероятность заболеть коронавирусной инфекцией от контакта с предметами или через воздух крайне мала. Единственный способ подхватить COVID-19 – вдохнуть капли, выделяемые из дыхательных путей больного, при длительных и близких контактах с инфицированным. К таким выводам пришли ученые из Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна (ФРГ) по итогам исследования в немецком городе Хайнсберге, где зафиксировано свыше 1,4 тыс. зараженных коронавирусом.

По словам руководителя института Хендрика Штреека, исследователям не удалось обнаружить живой вирус на поверхностях предметов. Оказалось, что со взятых образцов с туалетов, дверных ручек и телефонов «культивировать вирус в лаборатории невозможно», рассказал вирусолог.

В результате исследователи пришли к выводу, что передача коронавируса через предметы либо по воздуху маловероятна. Как отметил Штреек, серьезные вспышки коронавируса регистрируются тогда, когда люди долго и близко контактировали друг с другом. Об этом сообщает издание RTL Today.

Ранее вирусолог Кристиан Дростен из берлинского университета «Шарите» по итогам проведенного исследования заявил, что коронавирус быстро погибает на воздухе, напоминает РБК. Поэтому практически единственным способом заразиться является воздушно-капельный путь при непосредственном контакте с носителем вируса.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, всего в мире подтверждено свыше 2,5 млн случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в США (825 тыс.), Испании (204,1 тыс.), Италии (183,9 тыс.) и Франции (159,2 тыс.). Количество смертей от COVID-19 в мире достигло 177,4 тыс.

Москва, Наталья Петрова

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