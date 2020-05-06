Ученые забывают о других болезнях: пандемия Covid-19 может привести к вспышке туберкулеза

Из-за распространения коронавируса ученые забыли об остальных болезнях. В период 2020-2025 годов, по всей видимости, у 6,3 млн человек разовьется туберкулез, что приведет к росту смертности от этой инфекции. Такие выводы содержатся в исследовании партнерства «Остановите туберкулез» (Stop TB Partnership), проведенном совместно с Имперским колледжем Лондона и Университетом Джонса Хопкинса.

По словам экспертов, борьба с коронавирусом отодвинула на второй план поиски вакцин от других инфекций. В результате в ближайшее время смертность от туберкулеза может вернуться к показателям 5-8-летней давности, пишет The Guardian.

«Нам нужно к 2027 году вакцинировать полмиллиарда человек, а мы в изумлении смотрим на заболевание (Covid-19)... которому 120 дней и против которого в разработке 100 вакцин. Так что я думаю, этот мир, простите за мой французский, облажался», – сказала исполнительный директор Stop TB Partnership Лючица Дициу.

По ее словам, ученые как будто забыли о других болезнях. «У нас нет вакцины от туберкулеза, у нас нет вакцины от ВИЧ, у нас нет вакцины от малярии и всего другого. Туберкулез – самая старая», – отметила Дициу.

В последние пять лет в мире наблюдалось устойчивое снижение числа случаев заболевания туберкулезом, что стало результатом мер профилактики и эффективного лечения. Кроме того, мировые лидеры обещали покончить с туберкулезом к 2030 году.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 06.05.20

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