Ученые исключили алкоголь из факторов риска развития болезни Паркинсона

Причины болезни Паркинсона плохо изучены, однако недавние научные изыскания показали, что заболевание реже возникает у тех, кто курит и часто пьет кофе. В связи с этим ученые решили проверить, какое влияние оказывает употребление алкоголя на вероятность развития заболевания. Исследование опубликовано в специализированном журнале Movement Disorders.

Чтобы проверить связь между употреблением алкоголя и риском болезни Паркинсона, ученые проанализировали данные о 210 тысячах человек, в том числе, употребляют ли они алкоголь и в каких количествах, какой образ ведут, а также к какой демографической группе относятся. Наблюдения длились в среднем 12 лет. 694 пациентам к концу исследования был поставлен диагноз «болезнь Паркинсона».

В отчете о проделанной работе ученые указали, что употребление различных алкогольных напитков – вин, пива, крепких напитков – никак не связанно с повышенными рисками развития болезни Паркинсона.

Ученые обнаружили связь между алкоголем и болезнью Паркинсона только по одному параметру. Она на 50% чаще развивалась у мужчин, употреблявших алкоголь в малых дозах (0,1-4,9 грамма спирта в день) по сравнению с мужчинами, которые пили умеренно (5-29,9 грамма в день). Однако статистически эта связь весьма слаба.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.05.20

Скворцова: Переболевшие COVID-19 в легкой форме не получают иммунитет. / «Это верный признак, что процесс пошел вспять»: экс-глава минздрава РФ прокомментировала ситуацию коронавирусом. / Ангеле Меркель всё надоело: вопрос Донбасса закроют в ближайшее время. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»