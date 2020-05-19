Британцы сами лечат себе зубы из-за ограничений во время пандемии

Жители Великобритании жалуются на невозможность получить стоматологическую помощь из-за ограничений, введенных на время пандемии коронавируса. Клиники, которые имеют разрешение на работу, не могут принять тысячи больных. Пациентам советуют самим пломбировать себе зубы, что может привести к необратимым последствиям.

Статья о состоянии стоматологической отрасли в условиях пандемии была опубликована в DailyMail. По данным издания, около 600 000 пациентов нуждаются в срочном стоматологическом лечении. Деятельность всех клиник была прекращена в целях борьбы с распространением коронавируса.

Работу продолжают лишь кабинеты, в которых оказывается неотложная помощь. Чаще всего дантисты предпочитают удалять проблемные зубы, что идет вразрез с современной стоматологической практикой сохранения зубов, когда это возможно. При этом центры неотложной стоматологической помощи не могут принять всех желающих. Только восемь пациентов могут быть прооперированы в день, так как процедурные кабинеты и оборудование должны быть продезинфицированы между приемами.

Жительница Оксфордшира Лесли рассказала изданию, как она пыталась попасть к дантисту. Женщина испытывала острую боль, но ее доктор сообщил по телефону, что не сможет ее принять. Отказали Лесли и два других стоматолога. Один из врачей посоветовал женщине купить в интернете ремонтный комплект, который стоит около 10 фунтов. Впрочем, поиски в Сети результатов не дали, в онлайн-магазинах комплекты для установки временной пломбы оказались распроданы.

Кроме того, женщина опасается, что не сможет самостоятельно установить пломбу, так как в инструкции указано, что необходимо обеспечить стерильность. В противном случае манипуляции с зубами могут ухудшить состояние пациента. Опасения Лесли подтвердили профессиональные стоматологи. По их словам, такой способ лечения зубов может привести к образованию язв, занесению инфекции и даже травмам лицевых нервов.

Жительница Шеффилда Анджела также столкнулась с проблемами после посещения кабинета экстренного лечения. Женщине удалили здоровый зуб. Доктор не смог определить, где именно была проблема, так как не может использовать бормашину – инструмент во время применения способствует распространению коронавируса.

Доктор Кит Бернс, работающий в частной стоматологической клинике в Лондоне, отмечает, что ситуация становится удручающей. «Каждую неделю я слышу от пациентов о вырванных в отделениях неотложной стоматологической помощи зубах, которые были бы легко сохранены в нормальной стоматологической практике», – сказал он Good Health.

Не только взрослые британцы сталкиваются с подобными проблемами. Лечение детей, которые наблюдались у стоматологов, было приостановлено в условиях пандемии. Подростки, которые носят брекеты для исправления прикуса, не могут посетить врача, хотя должны делать это регулярно, чтобы процесс шел по плану.

На прошлой неделе британское правительство опубликовало руководство о том, как будет проходить снятие ограничений в стране, но там нет упоминаний о возобновлении работы стоматологических клиник.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 19.05.20

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