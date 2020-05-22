Медцентру грозит суд за увольнение: сотрудница регистратуры «подорвала репутацию юрлица», рассказав о мизерной зарплате

В Кировской области крупным скандалом обернулось увольнение медицинского регистратора диагностического центра Веры Вотинцевой, которая опубликовала в соцсетях расчетный листок со своей зарплатой за апрель. За 22 рабочих дня медработник получила 12 тысяч рублей. После отказа удалить публикацию Вотинцева была уволена с формулировкой «в связи с действиями, повлекшими подрыв деловой репутации юрлица». Сейчас ее интересы защищает медицинской профсоюз «Действие».

Платежку Вотинцева опубликовала в «Фейсбуке» 15 мая. Согласно документу, за апрель регистратор Кировского областного ГБУЗ «Кировский клинико-диагностический центр» заработала чуть больше 12 тысяч рублей. «Вот за эти деньги человек работал в апреле 2020 в медицинском учреждении, куда приходят ВСЕ заболевшие, – и инфицированные ковидом в том числе. И ВСЕ заболевшие, в том числе зараженные ковидом, прошли через регистратуру, дыша, чихая, кашляя, и брызжа слюной на регистратора, – рассказала Вера Вотинцева. – Да и хрен с ними, с доплатами, на самом деле. Не положено – стало быть, не претендуем. Вот здесь и сейчас, ей-богу, – не о них речь. Вы, друзья, только вдумайтесь в эти цифры.

7 357 рублей 14 копеек – за первую половину карантинного месяца.

4 832 рубля 79 копеек – за вторую.

И это всё, что нужно знать об отношении нашего государства к бесплатному здравоохранению».

Пост получил 2,4 тысячи «лайков», почти полторы тысячи репостов и более 600 комментариев.

18 мая Вотинцева сообщила, что ей звонила старшая медсестра и просила удалить пост с суммой зарплаты, потому что «наш главврач не поддерживает распространение в интернете информации о КДЦ». Удалять сообщение регистратор отказалась. 19 мая Вера Вотинцева рассказала о давлении со стороны руководства в интервью «Радио Свобода», а 20 мая ее вызвали в кабинет главврача, где «состоялось служебное расследование».

«Участвовало руководство КДЦ – Главврач, Начмед, Старшая медсестра всех наших девяти поликлиник, еще кто-то, кажется юрист организации», – отметила Вотинцева. В частности, ее спросили, действительно ли регистратору приходится общаться с пациентами из «красной зоны» с признаками простудных заболеваний, и регистратор это подтвердила. Руководство предложило ей увольнение по соглашению сторон с выплатой работнику 30 тысяч рублей, причем решение нужно было принять немедленно. Вотинцева отказалась. После этого с нее взяли объяснительную и вручили приказ об увольнении по инициативе работодателя. Через два часа ей на карту пришло 24 777 рублей. «Два оклада. Скорей всего, они были в любом случае положены мне по закону с самого начала, надо узнать у юристов. Всё», – сообщила она.

Ситуация с увольнением Вотинцевой вызвала большой общественный резонанс. На ее странице сразу несколько юристов из разных городов России предложили свои услуги бесплатно, пользователи со всей страны выражали поддержку женщине.

«Чувствую себя не очень хорошо, понятное дело – возраст – но спокойна, собрана и готова к действиям. И то сказать, я ж ведь давно уже не беременная гимназистка, чтоб впадать в отчаянье, – сказала Вера Вотинцева. – Юридическую помощь мне будут оказывать серьёзные правозащитники».

Представлять интересы экс-регистратора в суде готов профсоюз медработников «Действие», говорится на странице этой организации в сети. «Подобного основания для увольнения по инициативе работодателя при однократном нарушении трудовой дисциплины в Трудовом кодексе не содержится, – отмечается в посте профсоюза в «Фейсбуке». – Профсоюз «Действие», в который сегодня Вера Вотинцева вступила, окажет при необходимости юридическую помощь в судебном процессе по восстановлению Веры на работе». Деловую репутацию Кировского клинико-диагностического центра, как считают в профсоюзе, «подорвал ниже плинтуса исполняющий обязанности главного врача г-н Стариков».

Раскрывать подробности иска в суд Вера Вотинцева отказалась. «Вы просто знайте, что дело началось и дойдёт до суда. А когда справедливость будет восстановлена, я обязательно сообщу», – пояснила она.

Согласно данным системы «Контур. Фокус», и.о. главного врача «Кировского Клинико-Диагностического Центра» с 25 января 2017 года является Александр Стариков.

Вера Вотинцева – известный российский автор-исполнитель, лауреат Грушинского фестиваля и «Петербургского аккорда – 2000». Вотинцевой посвящена статья в Википедии.

Киров, Татьяна Дорофеева

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