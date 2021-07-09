У жительниц Норвегии выросла грудь после прививки от коронавируса

В Норвегии обсуждается необычный побочный эффект от использования вакцины от коронавируса Pfizer – у некоторых женщин после прививки начала расти грудь. Об этом сообщает издание NRK.

Жительница города Осло написала в социальных сетях, что ее грудь увеличилась на целый размер после того, как она поставила прививку от коронавируса. В комментариях к ее публикации другие женщины сообщили, что у них наблюдается такой же побочный эффект.

Специалист из Норвежского агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен говорит, что подобные сообщения были получены от женщин из США. Доктор считает, что эффект временный. «После вакцинации примерно у 10% увеличиваются лимфатические узлы в подмышечных впадинах, грудь немного выдвигается вперед, и женщине кажется, что она стала больше», – пояснил Мадсен.

В свою очередь в представительстве компании Pfizer в Норвегии заявили, что не слышали о данном побочном эффекте своего препарата. Впрочем, там не исключили, что такое вполне может быть.

Осло, Зоя Осколкова

Осло. Другие новости 09.07.21

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