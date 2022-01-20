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Четверг, 20 января 2022, 11:03 мск

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Covid-19 может стать причиной боли в пенисе

Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с болями в половом члене. Подобные осложнения наблюдаются даже при легком течении болезни. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Clinical Case Reports.

Случай пациента, пострадавшего от тромбоза вен полового члена, описали специалисты Иранского университета медицинских наук. 41-летний мужчина на протяжении трех дней страдал от боли в половом члене, пока не решил обратиться к урологу.

Никаких травм, которые могли бы стать причиной боли, пациент не получал. Болевой симптом появился после эрекции. При этом за три недели до появления боли мужчина переболел Covid-19. Болезнь протекала в легкой форме, никаких лекарств пациент не принимал.

Медики выявили тромбоз дорсальной вены полового члена, которая проходит по всей его длине в верхней части, и назначили разжижающие кровь препараты. Через два месяца симптомы полностью исчезли. Однако мужчина по-прежнему испытывал небольшую боль при надавливании на место сгустка крови.

Таким образом, нарушения свертываемости могут наблюдаться и у пациентов при легком течении Covid-19, а как известно отрыв тромба может привести к легочной эмболии и другим опасным для жизни состояниям.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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