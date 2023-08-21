ВОЗ: система медработников находится на грани краха во всем мире

В мире наблюдается кризис в системе медицинского персонала. Об этом сообщил главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джереми Фаррар в интервью Financial Times.

По его словам, медработники усердно трудились во время пандемии коронавируса, зачастую перерабатывая. «Когда вы просите рабочую силу выйти за рамки своих возможностей, она терпит крах. И глобальный медицинский персонал близок к этому моменту», – заявил эксперт.

Фаррар привел в пример Национальную службу здравоохранения Великобритании, кризис в которой стал очевиден на исходе пандемии Covid-19. Британские медработники стали чаще бастовать, требуя улучшения условий труда и повышения заработной платы.

По данным телеканала Sky News, в королевстве наблюдается дефицит медицинского персонала, а также зафиксировано новое рекордное число пациентов, ожидающих очереди на лечение, – 7,6 миллиона человек.

Критическая ситуация в системе здравоохранения сложилась и во Франции. Там медработники уже на протяжении трех лет безуспешно пытаются привлечь внимание к ситуации в государственных больницах и медико-социальных учреждениях.

Женева, Зоя Осколкова

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