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Понедельник, 20 ноября 2023, 14:48 мск

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В Белоруссии выявили 59 заболевших корью

В Белоруссии зарегистрировано около 60 случаев кори. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач республики Александр Тарасенко.

«Сейчас зарегистрировано всего 59 случаев. Регистрируются они во всех регионах, за исключением Брестской области», – цитирует Тарасенко пресс-служба белорусского минздрава.

Отмечается, что треть всех случаев связана с выездом за пределы страны. При этом чаще заболевают дети, родители которых отказались их вакцинировать.

В целом, по словам специалиста, ситуация с корью в республике на данный момент характеризуется как стабильная.

Минск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Белоруссия

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