Югорчанин, вернувшийся из Вьетнама, сам себе поставил диагноз «коронавирус»

Житель Югры, который недавно вернулся из путешествия во Вьетнам (через Москву), сам себе поставил популярный сейчас в мировом медиапространстве диагноз – «коронавирусная инфекция».

Как рассказали «Новому Дню» в окружном Роспотребнадзоре, в одну из поликлиник Сургутского района (поселок Белый Яр) сегодня обратился с соответствующим заявлением местный житель. Ссылаясь на жар и недомогание, он заявил, что подхватил коронавирус в поездке. На всякий случай медики провели дезинфекцию и положили пациента в инфекционное отделение одной из больниц Сургута.

Сейчас он находится под наблюдением медиков, у него были собраны материалы для вирусологических исследований. Правда, специалисты сомневаются, что югорчанин привез из Азии коронавирус.

«Все необходимые мероприятия проводятся. Но надо понимать, что сейчас очень много идет информации по коронавирусу. Граждане на это реагируют и что-то пытаются сами у себя диагностировать. К тому же сейчас у нас идут сезонные грипп и ОРВИ. И здесь также симптоматика респираторно-вирусная. Гражданин почувствовал недомогание уже по приезде в округ», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Когалым, Святослав Булгарин

Когалым. Другие новости 03.03.20

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