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Среда, 11 марта 2020, 09:00 мск

Новости Югра

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В Югре обследовали 153 человека с подозрением на коронавирус

На начало текущей недели в Югре обследовали 153 человека с подозрением на коронавирус. В результате сняли с медицинского наблюдения 82 человека, из них 23 граждан КНР.

Как сообщает пресс-служба окружного управления Роспотребнадзора, под меднаблюдением сейчас остаются 29 человек, из них двое – граждане КНР.

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, как выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в течение 14 дней после прибытия, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

За период мониторинга в Югре изолировано 2 человека, прибывшие из стран с высокой заболеваемостью и заболевшие в первые дни после возвращения.

В связи с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в округе отследили 111 человек, которые приехали из стран с высокой заболеваемостью коронавирусом, из них в вирусологической лаборатории центра гигены и эпидемиологии было обследовано 75 человек.

Ханты-Мансийск, Святослав Булгарин

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Югра, Сибирь, Здоровье, Общество, Россия, Коронавирус из Китая,