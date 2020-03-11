На начало текущей недели в Югре обследовали 153 человека с подозрением на коронавирус. В результате сняли с медицинского наблюдения 82 человека, из них 23 граждан КНР.
Как сообщает пресс-служба окружного управления Роспотребнадзора, под меднаблюдением сейчас остаются 29 человек, из них двое – граждане КНР.
Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, как выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в течение 14 дней после прибытия, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.
За период мониторинга в Югре изолировано 2 человека, прибывшие из стран с высокой заболеваемостью и заболевшие в первые дни после возвращения.
В связи с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в округе отследили 111 человек, которые приехали из стран с высокой заболеваемостью коронавирусом, из них в вирусологической лаборатории центра гигены и эпидемиологии было обследовано 75 человек.
Ханты-Мансийск, Святослав Булгарин
Ханты-Мансийск. Другие новости 10.03.20
Житель Югры забил младшего брата до смерти ножкой от стула. / Тюменский разбойник бил коллегу кружкой, надел на голову пакет, чтобы задушить, и в итоге сжег. / Добывающий актив Роснефти ввел в эксплуатацию два нелегальных трубопровода. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube