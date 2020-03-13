Югра в ожидании коронавируса: установили теплозвизоры, облучатели и спецпосудомойки

Ханты-Мансийский автономный округ основательно подготовился к угрозе проникновения на территорию коронавирусной инфекции. Учреждения региона снабжены спецоборудованием, персонал проходит обучение, сообщает местный роспотребнадзор.

Так, по линии департамента образования и молодежной политики Югры утренние «фильтры» организованы в образовательных организациях всех уровней образования и форм собственности, для чего имеется 2 тепловизора, бесконтактные (1 217 штук), электронные и ртутные термометры. Двухнедельный запас моющих и дезинфицирующих средств есть в 67 процентах образовательных учреждений (ОУ). В 544 ОУ установлено 9 515 облучателей-рециркуляторов воздуха. На пищеблоках имеется 303 посудомоечные машины, позволяющие проводить обеззараживание столовой посуды высокими температурами. Инструктажи по основам дезинфектологии прошли 8 946 сотрудников, занятых уборкой ОУ, что составляет 95% их общей численности.

Также назначены ответственные лица за организацию в Югре автомойки с элементами дезинфекции салонов пассажирского автотранспорта, организацию дезинфекционных режимов при работе в объектах общественного питания и торговли, многофункциональных центров, организациях социального обслуживания населения Югры и т.п.

В ХМАО действует 3 международных аэропорта, воздушные пункты пропуска которых оснащены переносными тепловизорами. Прямых рейсов в регион из стран с высокой заболеваемостью Covid-19, нет. В Югре в ходе санитарно-карантинного контроля досмотрено 72 воздушных судна, на борту которых прибыло/убыло 16765 человек. В адрес авиакомпаний округа направлены поручения о проведении инструктажа с сотрудниками авиакомпаний.

Сотрудниками аэропорта, при приеме международных рейсов (каждый рейс), проведены инструктажи для экипажей самолетов (бортпроводников) о действиях в случае выявления больного с симптомами схожими с Covid-19. Здравпункты аэропортов готовы к приему пассажиров. Сотрудниками ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО – Югре» обучено 1333 сотрудников аэропортов и клининговых компаний, занятых в аэропортах. В помещениях аэропортов, с целью обеззараживания воздуха, установлены 8 облучателей-рециркуляторов в Нижневартовске, 11 – в Сургуте, 5 – в Ханты-Мансийске.

В Ханты-Мансийском автономном округе случаев новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано, однако введен режим повышенной готовности. Сотрудниками регионального Роспотребнадзора с 1 января было отслежено 168 человек, прирост за последние сутки составил 44 человека, прибывших из стран с высокой заболеваемостью. Не въехали в Югру по заявленным на границе адресам 11 человек, устанавливается местонахождение 9 человек. Находится под медицинским наблюдением 64. Снято с медицинского наблюдения 82 человека. В том числе 23 гражданина КНР.

Инструктажами по основам дезинфектологии Центра гигиены и эпидемиологии в ХМАО охвачены: 1333 работников вокзалов, аэропортов; 680 работников пищеблоков образовательных организаций; 520 работников транспортных предприятий; 836 работников общественного питания и торговли.

В вирусологической лаборатории ФБУЗ № ЦГиЭ в Югре поступило 270 проб биологического материала для исследования на Covid-2019: 81 проба от 75 человек, прибывших из стран с высокой заболеваемостью; 27 проб от 27 человек в рамках эпид.мониторинга; 9 проб от 5 человек, больных внебольничными пневмониями; 48 проб от 44 контактировавших с лицами, прибывшими из стран с высокой заболеваемостью и имеющими респираторных синдром.

Всего проведено 305 исследований 153 челловек – положительных нет.

Ханты-Мансийск, Святослав Булгарин

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