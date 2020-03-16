Роспотребнадзор не допустил в Югру двух потенциальных больных коронавирусом

Специалисты управления Роспотребнадзора по Югре совместно с другими службами и ведомствами не допустили проникновения в округ двух потенциально больных коронавирусной инфекцией.

Так, в конце минувшей недели в управление поступила информация о наличии респираторного синдрома у одного из иностранных участников чемпионата Европы и финала Кубка мира по спортивному ориентированию на лыжах, который сейчас проходит в Ханты-Мансийске. Плюс была получена информация о том, что иностранец контактировал с больными Covid-19 у себя на родине. Так что был организован комплекс противоэпидемические мероприятий: определен и взят под меднаблюдениие круг контактных лиц, по месту проживания проведена заключительная дезинфекция, а сам спортсмен изолирован в инфекционных бокс и обследован.

По результатам первых вирусологических исследований наличие вируса не подтвердилось. При этом сроки изоляции пациента с симптомами, не исключающие коронавирусную инфекцию, сохраняются до получения 3 отрицательных результатов вирусологического обследования.

Кроме того, была получена информация о том, что в поезде, следующим транзитом через территорию Югры, едут пассажиры, находившиеся в одном вагоне с гражданином, у которого по выходу из поезда и обращению за медпомощью обнаружен коронавирус. Все пассажиры, вышедшие на станциях Ханты-Мансийского автономного округ, взяты на учет эпидемиологами и под медицинское наблюдение.

По данным на конец недели в Югре лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции нет. Отслежено 172 граждан, из которых прибыло из стран с высокой заболеваемостью новой коронаврусной инфекции, за последние сутки – один. Остаются на медицинском наблюдении 73 человека, из которых прибыли с стран с заболеваемостью – 71, за последние сутки – один. Снято с медицинского наблюдения 82, из них прибывшие из стан с высокой заболеваемостью – 59.

Ханты-Мансийск, Святослав Булгарин

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