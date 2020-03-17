Сургутские актеры, прибывшие с гастролей в Италии, ушли на самоизоляцию из-за коронавируса

Актеры сургутского театра «Гротеск», которые на днях вернулись с гастролей в Италии, приняли решение о самоизоляции в связи с распространением коронавируса. На добровольный карантин ушли четыре артиста.

Как рассказал ресурсу «Сургут 24» один из членов труппы, Александр Рысин, четверо актеров «Гротеска» должны были принять участие в фестивале в Италии и готовили постановку вместе с иностранными коллегами, чтобы представить ее местным ценителям театрального искусства. Однако из-за коронавируса событие отменили – показ был закрытым, без зрителей. Далеко не с первой попытки актерам удалось купить билеты, чтобы вернуться домой, – с авиасообщением в Европе сейчас сложно.

«В самолете нам выдали бумажки, которые мы заполнили, – кто мы, откуда летим, где проживаем. В самолет зашли, померили нам температуру, выдали маски и отпустили», – говорит о перелете в Москву Рысин.

В масках сургутяне добрались до другого аэропорта (уже в Москве), по прилету в Югру, минимизируя контакты, добрались до дома. О том, что они вернулись из Италии, сообщили сами, позвонив в региональный Роспотребнадзор. В ведомстве решение актеров уйти на двухнедельный карантин одобрили, о ситуации сообщили в поликлинику. Сегодня у них на дому взяли анализы.

«Это наша ответственность перед другими, потому что мы работаем с людьми», – отмечают в театре.

Сейчас артисты ждут результатов лабораторных исследований. Как на ближайшие две недели организовать быт, уже придумали.

«Всегда есть родители и друзья, поэтому помогают. Уже продуманы способы, как оставлять еду за дверью, а потом ее забирать и так далее. Симптомов заболевания нет, мы хорошо себя чувствуем. Нам уже с утра позвонили из больницы, спросили, как мы чувствуем себя сегодня», – добавил Александр Рысин.

Сургут, Святослав Булгарин

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