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Вторник, 17 марта 2020, 14:07 мск

Новости Югра

Новости, Кратко, Популярное, Интервью, Тюмень, Ямал, Югра

У пассажирки поезда Москва – Новый Уренгой выявили коронавирус, ее попутчики изолированы

У пассажирки поезда Москва – Новый Уренгой, которая в конце прошлой недели прибыла в Киров, подтвердили заражение коронавирусом. Об этом сегодня официально сообщает минздрав Кировской области.

По данным министерства, в минувшую пятницу в Кирове был зарегистрирован первый случай подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Жительница города Кирова вернулась из Германии с признаками острой респираторной вирусной инфекции и обратилась за медицинской помощью. Тест-система показала наличие коронавируса. Накануне из лаборатории города Новосибирска пришло подтверждение диагноза. В настоящее время состояние пациентки стабильно удовлетворительное, клинических проявлений респираторной инфекции нет. Пациентка находится в специальном боксе Инфекционной клинической больницы.

Супруг женщины также был своевременно госпитализирован в Инфекционную клиническую больницу в специальный бокс. Тест-система показала наличие коронавируса, его анализы отправлены в референсную лабораторию. Состояние пациента стабильно удовлетворительное, активных жалоб нет.

В настоящее время пациенты получают необходимое лечение в полном объеме. Все контактные лица установлены, с ними проводится индивидуальная профилактическая работа.

Между тем в Югре были приняты необходимые меры. Все югорчане, которые ехали тем же поездом и сошедшие на станциях Ханты-Мансийского автономного округа, были взяты на учет эпидемиологами и под медицинское наблюдение. Это 8 жителей округа. Сейчас они также изолированы.

На Ямале та же ситуация. Здесь 18 попутчиков кировчанки в Новом Уренгое встречали кареты скорой помощи. Пассажиров сняли с поезда и поместили на карантин в Новоуренгойскую ЦГБ. Это вахтовики, которые должны были отправиться на одно из месторождений.

Киров, Сургут, Новый Уренгой, Святослав Булгарин

Киров, Сургут, Новый Уренгой. Другие новости 17.03.20

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