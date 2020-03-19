Антикоронавирусный режим повышенной готовности ввели в Югре

Режим повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции ввели в Югре. Соответствующее постановление подписала глава региона Наталья Комарова.

Напомним, что согласно официальным данным, в округе пока не было зафиксировано ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом. Тем не менее, власти вводят комплекс карантинных мер «с целью зашиты населения и территорий округа от ЧС, снижения риска завоза и распространения инфекции».

По данным пресс-службы правительства, в соответствии с постановлением с сегодняшнего дня отменены выезды организованных групп, направляемых на отдых, оздоровление, физкультурно-спортивные и культурно-массовые мероприятия за пределы Югры.

Также органам исполнительной власти, местного самоуправления дан ряд поручений:

– организовать дистанционную форму обучения;

– приостановить образовательный процесс по программам, не предусматривающим дистанционную форму обучения;

– организовать наблюдение за гражданами, вернувшимися из-за границы и лицами, контактировавшими с ними;

– обеспечить выписку рецептов без посещения медучреждений;

– осуществлять ежедневный мониторинг средних розничных цен товаров и нефтепродуктов, в том числе на АЗС;

– организовать проведение лабораторного исследования на COVID-2019 всем лицам, вернувшимся в течение двух недель из стран Европы или прибывшим транзитом из стран Европы, а также всем лицам, вернувшимся в течение месяца из зарубежных поездок и обратившимся за медицинской помощью по поводу появления простудных заболеваний;

– организовать мероприятия по обеспечению медицинских организаций автономного округа тест-системами для диагностики COVID-2019, в том числе по их использованию;

– обеспечить работу обсервации (меднаблюдения) на базе санатория «Юган», а также готовность учреждений здравоохранения автономного округа к перепрофилированию в целях оказания медицинской помощи и соблюдения противоэпидемического режима.

При необходимости студенты-медики будут привлечены для оказания медицинской помощи лицам из групп риска.

Кроме того неработающие граждане могут быть временно трудоустроены на общественные работы, направленные на оказание пожилым гражданам и иным маломобильным категориям бытовых услуг, бесконтактную доставку продуктов питания, товаров первой необходимости, лекарств.

Предпринимателям будет оказана господдержка в случае понесенных потерь в связи со сложившимися обстоятельствами. За несвоевременную или не полную неоплату коммунальных услуг и капремонта не будут взиматься пенни.

Также постановлением предусмотрено ежедневное информирование югорчан о мерах по профилактике и противодействию завозу новой коронавирусной инфекции в автономном округе.

Ханты-Мансийск, Святослав Булгарин

Ханты-Мансийск. Другие новости 18.03.20

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