Из общежитий Югры выселяют студентов из-за коронавируса

Студентов вузов Югры выселяют из общежитий в связи с угрозой распространения коронавируса. Соответствующий приказ, в рамках «усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных учреждениях Югры», был подписан в департаменте образования и молодежной политики ХМАО.

Как сообщает ресурс СургтуинформТВ, одной из тех, кого ситуация с выселением застала врасплох, стала студентка Сургутского государственного университета из Ноябрьска Вера Писаренко.

«Ну вообще объявили, что с 19 по 21 число нужно съехать, и я уже вчера собирала вещи, пока я переехала на съемную квартиру, но вскоре поеду домой. Студенты волнуются, настроение такое, достаточно негативное, конечно, этого никто не ожидал. То есть, буквально за пару дней нужно собраться и уехать», – говорит Писаренко.

Снять квартиру в Сургуте на длительный период, пока объявлен карантин, третьекурсница не может. Скорее всего, поедет домой. Однокурсники девушки сегодня либо уезжают, либо объединяется в группы, чтобы вместе арендовать жилье – так дешевле.

«Большинство все-таки поедет домой, но люди же работают здесь, и у кого-то есть еще какие-то планы. Я знаю, что они будут снимать квартиру. Уже объединяются, была создана беседа, чтобы люди искали друг друга, объединялись и снимали квартиры», – отмечает студентка.

Всего на территории Сургута находится два студенческих общежития, в которых проживают больше тысячи обучающихся в двух городских вузах: СурГУ и СурГПУ. По словам представителей образовательных учреждений, большую часть студентов на время карантина придется выселить. Остаться могут, например, иностранцы или жители других регионов, льготники, студенты, которые в этот период проходят лечение в медучреждениях Сургута.

«На данный момент число студентов, проживающих в общежитиях СурГПУ, составляет 309 человек. На сегодняшний день уехали, выехали из общежитий 185 и продолжают проживать 124 студента. В первую очередь, в расчет берется социальный статус студента. Льготные категории мы не вправе лишать этой возможности», – рассказала проректор по воспитательной работе и молодежной политике СурГПУ Наталья Нацаренус.

«В основном это студенты, которые проживают на территории Ханты-Мансийского округа. Студенты-иностранцы и студенты, которые приехали с дальних территорий, например, Краснодарский край, Дагестан, соответственно, эти студенты по определенному виду заявления, которое они пишут в общежитии, они остаются на территории», – отметил проректор по социальной внеучебной работе СурГУ Святослав Болотов.

Те студенты, которые все же останутся в общежитиях, должны будут проводить ежедневную дезинфекцию своих комнат. Персонал общежитий начнет тщательнее убирать лестничные клетки и коридоры. Что касается финансовой стороны, для тех, кто временно выселится, будет произведен перерасчет по оплате за общежитие. Вера, как и другие студенты, сможет вернуться сюда в лучшем случае не раньше 13 апреля.

Сургут, Святослав Булгарин

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