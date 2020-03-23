В Югре ищут 120 попутчиков заболевшего коронавирусом пассажира

Специалисты нескольких служб ХМАО в настоящее время заняты поиском 120 пассажиров рейса ЮТ 253 Москва-Сургут, который прибыл в Югру 16 марта. Все эти граждане могут быть носителями новой коронавирусной инфекции.

Дело в том, что по некоторым данным, у одного из пассажиров данного рейса CОVID-19 уже официально подтвержден, так что его попутчиков также записали в группу потенциальных носителей вируса. По данным окружного управления Роспотребнадзора, местонахождение всех 133 пассажиров рейса ЮТ 253 Москва-Сургут уже установлено. Правда под меднаблюдение успели поместить только 13 человек, которые сами обратились на горячую линию Роспотребнадзора.

В целом же в Ханты-Мансийском автономном округе подтверждено 2 случая новой коронавирусной инфекции. С начала развития в мире ситуации по новой коронавирусной инфекции, в Югре отслежено 452 человека, прирост за последние сутки составил 89. Зарегистрировано 13 случаев, не исключающих CОVID-19 (в т.ч. с проявлением респираторного синдрома – 5), из которых 4 вызваны другими респираторными вирусами, 2 новой коронавирусной инфекцией, по остальным возбудитель устанавливается.

Предписаниями должностных лиц, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор, назначено медицинское наблюдение 236 человек, в т.ч. прибывших из стран с высокой заболеваемостью 235, за последние сутки 76.

Сургут, Святослав Булгарин

Сургут. Другие новости 22.03.20

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