В Югре за сутки удвоилось количество больных коронавирусом

Количество жителе Югры, которые заразились новой коронавирусной инфекцией, увеличилось с 2 до 4. Об этом сообщает федеральный Роспотребнадзор.

Между тем, согласно данным окружного управления Роспотребнадзора, в регионе на вчерашний день было обследовано 1 147 человек. Прирост за сутки составил 267. Зарегистрировано 13 случаев, не исключающих Cоvid-19 (в т.ч. с проявлением респираторного синдрома 5), из которых 4 вызваны другими респираторными вирусами, 2 – новой коронавирусной инфекцией, по остальным возбудитель устанавливается.

Находится на самоизоляции 899 человек. В том числе прибывших из стран с высокой заболеваемостью 897, за последние сутки – 273. Снято с медицинского наблюдения 154. В том числе за последние сутки 0.

Ханты-Мансийск, Святослав Булгарин

Ханты-Мансийск. Другие новости 26.03.20

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