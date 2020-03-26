Депутаты предложили кабмину выделить по 4 тысячи рублей пенсионерам в связи с самоизоляцией

Депутаты окружного заксобрания Югры на сегодняшнем заседании выступили с инициативой о выделении дополнительных выплат гражданам региона старше 65 лет на период самоизоляции в связи с распространением в ХМАО новой коронавирусной инфекции.

Речь идет о единовременных выплатах в размере 4 тысяч рублей. Соответствующее предложение к правительству (которое и должно принять окончательное решение по данному вопросу) было внесено в протокол заседания думы.

Как рассказали «Новому Дню» авторы инициативы из фракции КПРФ, материальная помощь должна помочь пожилым жителям округа пережить период самоизоляции, так как уже наблюдается рост стоимости продуктов, лекарств и т.д. Кроме того, во время безвылазного нахождения дома, очевидно, увеличатся счета за коммунальные услуги. Всего речь идет о 110 тысячах гражданах Югры старше 65 лет.

«Мы считаем, что людям нужна дополнительная поддержка. Необходимо перенять опыт Москвы и Московской области и выделить пенсионерам денежные средства.

Во-первых, цены на продукты выросли. К примеру, гречка с начала года поднялась в цене до 19% в некоторых муниципалитетах. Другие продукты тоже выросли в цене. Во-вторых, у многих пенсионеров целый букет хронических заболеваний. Лекарства необходимо принимать каждый день. Это большая статья расходов. Лекарства также подорожали. В-третьих, сидя на карантине дома, люди станут больше потреблять воды, электричества, а это, естественно, влечёт увеличение расходов на коммунальные услуги. На это тоже нужны деньги, которых у пенсионеров просто нет.

Поэтому наша фракция просит правительство региона выделить материальную помощь, для компенсации расходов, в связи с карантином пожилым людям из резервного фонда или других источников», – отметил по итогам заседания думы глава фракции Алексей Савинцев.

Ханты-Мансийск, Святослав Булгарин

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