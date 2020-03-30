В Югре пятый случай завоза коронавируса из-за рубежа

Очередной случай завоза новой коронавирусной инфекции из-за границы зафиксирован в Ханты-Мансийском автономном округе. Это уже пятый пациент, инфицированный Covid-19 в Югре.

На этот раз зараженная женщина прилетела из Италии (до этого двое заболевших югорчан прибыли в округ также из стран Евросоюза, и еще двое из Арабских Эмиратов). В настоящее время установлены 127 ее попутчиков – они летели в том же самолете из Италии. Близкие, с которыми она общалась по прибытии в город, – это еще 12 человек.

По данным Роспотребнадзора по Югре, на конец прошлой недели в регионе было отслежено 1 372 человека. Прирост за последние сутки (с 27 по 28 марта) составил 198 человек. Подлежат самоизоляции 897 человек. В том числе 881 прибывший из стран с высокой заболеваемостью. Снято с медицинского наблюдения 158.

Проведено в Югре 2 473 исследования 1 657 человек. В том числе 1 651 человека, прибывшего из зарубежных поездок, по эпидемиологическому мониторингу 109 человек, 294 пациентов с внебольничными пневмониями, 231 человек, находившийся в контакте с лабораторно подтвержденным случаем Covid-19.

Ханты-Мансийск, Святослав Булгарин

Ханты-Мансийск. Другие новости 27.03.20

«Я подарю тебе звезду» – любящий муж стал жертвой «космических» мошенников. / В полпредстве назвали лучшие онлайн-курсы в УрФО. / В крематории приюта для собак нашли 18 мертвых щенков в пакете. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»