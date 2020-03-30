Югорчанок накажут за нарушение режима самоизоляции

Жительницы Югры, которые вернулись с отдыха в жарких странах, будут привлечены к ответственности за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба окружного УМВД.

По данным ведомства, речь идет о женщинах 33 и 56 лет из Нижневартовска, которые в этом марте отдыхали в королевстве Таиланд. Когда они вернулись домой, сотрудники Роспотребнадзора вынесли гражданкам предписание и объяснили, что согласно постановлению правительства РФ они обязаны находиться в режиме самоизоляции в домашних условиях и не контактировать с членами семей и иными лицами.

Тем не менее югорчанки предписание проигнорировали, ограничительные меры не соблюдали. Полицейские установили, что накануне женщины посещали общественные места.

45-летняя жительница поселка Междуреченский в феврале-марте посещала Республику Куба. В середине марта по возвращении женщины домой сотрудники Роспотребнадзора также вынесли ей соответствующее предписание. Тем не менее, гражданка предписание проигнорировала, ограничительные меры не соблюдала. Полицейские установили, что накануне женщина вместе со своей матерью приезжала в районную больницу. Данный факт был зафиксирован медицинскими работниками.

Таким образом, своими действиями женщины создали риск распространения опасного инфекционного заболевания Covid-19 среди неограниченного круга контактных лиц.

В настоящее время в отношении нарушительниц возбуждены административные расследования в соответствии с частью 1 статьи 19.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль)». Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде наложения штрафа. Административные материалы переданы в суд для принятия решения.

Нижневартовск, Междуреченский, Святослав Булгарин

Нижневартовск, Междуреченский. Другие новости 30.03.20

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