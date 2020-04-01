Накануне 1 апреля вартовчанка пошутила с полицией про коронавирус: юмористку нашли

Жительница Нижневартовска решила разыграть правоохранителей и по телефону сообщила в отделение полиции о плохом самочувствии подруги, которая только что вернулась с отдыха за рубежом.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Югре, не представляясь, женщина сообщила в дежурную часть УМВД России по Нижневартовску, что к ней приехала подруга из Сургута, которая несколько дней назад вернулась из Испании. Девушка якобы чувствует себя плохо. Сотрудники полиции, естественно, незамедлительно начали устанавливать координаты звонившей. Оперативным путем ее личность и местонахождение выяснили.

Звонившей оказалась 32-летняя неработающая жительница поселка Излучинск, находящаяся в момент передачи сообщения в состоянии алкогольного опьянения. Как пояснила женщина, позвонила она для того, чтобы проверить работу полиции.

В настоящее время в отношении фигурантки составлен административный протокол по статье 19.13 «Заведомо ложный вызов спецслужб» КоАП РФ (штраф от 1 тысячи рублей до 1,5 тысячи). Материал направлен в суд для принятия решения.

Нижневартовск, Святослав Булгарин

Нижневартовск. Другие новости 01.04.20

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