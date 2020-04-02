Нефтедобывающие поселки Роснефти закрыты на карантин: 40 нефтяников в изоляции

«РН-Юганскнефтегаз» (ведущий нефтедобывающий актив Роснефти) продолжает купировать последствия возможного заражения сотрудников Приобского месторождения. На карантин закрываются целые поселки, сотрудников компании помещают под наблюдение медиков, сообщает ресурс СургутинформТВ.

Напомним, один из работников «РН-Юганскнефтегаза» не сообщил о своем пребывании за границей и после туристической поездки вернулся на вахту в район Приобского месторождения. Когда стало известно о пребывании гражданина в странах с высокой инфекционной опасностью, был определен круг контактных лиц. В итоге были госпитализированы в окружную клиническую больницу 24 человека, еще 16 человек помещены в обсерватор «Юган».

Кроме того, вахтовые поселки Меркур и Пионерный закрыты на карантин. На предприятии организован усиленный медицинский осмотр всех работников Приобского месторождения, производится измерение температуры тепловизорами.

На время особенной эпидемиологической обстановки увеличена численность медработников на объектах предприятия. Производится дополнительная дезинфекция и санитарная обработка помещений по внеплановому графику, организована доставка продуктов и воды в полном объеме, усилен контроль над применением сотрудниками средств индивидуальной защиты. На Приобском месторождении временно ограничено передвижение техники и персонала. Водителям запрещено покидать кабину для исключения контактов с другими работниками.

Рекомендовано организовывать логистику с учетом запаса ГСМ для поездок без посещения АЗС. К реализации дополнительных обеспечительных мер привлечены подрядные организации ООО «РН-Юганскнефтегаз».

Ханты-Мансийск, Святослав Булгарин

Ханты-Мансийск. Другие новости 01.04.20

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