Начальник сдал своего подчиненного в полицию за нарушение режима самоизоляции

Ответственный руководитель в Когалыме сдал своего сотрудника, который на днях прибыл из туристической поездки, в полицию за нарушение режима самоизоляции, сообщает пресс-служба УМВД по Югре.

По информации правоохранителей, в дежурную часть ОМВД России по Когалыму поступило сообщение от мужчины о том, что его подчиненный накануне явился в организацию сразу после отпуска за границей. Отдыхал этот 47-летний гражданин в королевстве Таиланд.

Вернувшемуся в Когалым мужчине вынесли предписание и объяснили, что согласно постановлению правительства РФ он обязан находиться в режиме самоизоляции в домашних условиях и не контактировать с членами семей и иными лицами.

Предписание нарушитель проигнорировал, тем самым подверг риску распространения опасного инфекционного заболевания Covid-19 среди неограниченного круга лиц.

В настоящее время на основании постановления по делу об административном правонарушении Роспотребнадзором Югре в Когалыме, принято решение привлечь к административной ответственности гражданина по ст. 6.3 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей.

Когалым, Святослав Булгарин

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