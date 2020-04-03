Югорчанин заразился Covid-19 в Сургуте

В Ханты-Мансийском автономном округе из 8 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией один случай – это заражение на территории региона. Об этом сообщает окружное управление Роспотребнадзора.

За последнее время новых инфицированных в Югре было выявлено трое: в Сургуте, Ханты-Мансийске и вахтовом поселоке Меркур Ханты-Мансийского района.

Лабораторно подтвержденный случай в Сургуте зарегистрирован по контакту с раннее зарегистрированным. Все лица, находившиеся в условиях заражения, установлены, обследованы и взяты под медицинское наблюдение.

Заболевание Covid-19 зафиксировано и у жителя Ханты-Мансийска, приехавшего из поездки в Германию и Швецию. Симптомы заболевания развились спустя несколько дней после возвращения, в связи с чем он был обследован и госпитализирован.

Заболевание у жителя вахтового поселка Меркур тоже квалифицировано как завозной случай. Эпидемиологическое расследование не окончено. Круг контактных лиц установлен, обследован, назначено медицинское наблюдение. С сигнальными признаками заболевания госпитализировано 16 человек. По эпидемическому очагу сотрудники регионального Роспотребнадзора ввели запрет на прием новых, а также роспуск находящихся на месторождении сотрудников, организовали лабораторное обследование всех контактных, назначили заключительную дезинфекцию, ввели масочный режим.

В Югре по последним данным на стационарном лечении находятся 102 человека признаками и заболевания и эпидемиологическим анамнезом, не исключающими коронавирусную инфекцию: в Нефтеюганской ОКБ им. В.И. Яцкив – 8, в Нижневартовской ОКДБ – 8, в окружной клинической больнице – 47, в Сургутской ОКБ – 19.

Под наблюдением медиков Югры находится 6 979 человек. Ведется производство по материалам о 13 нарушениях режима самоизоляции и ограничений, введенных в регионе. В отношении 1 человека, не соблюдавшего режим самоизоляции и прослужившего источником инфекции для другого лабораторно подтвержденного случая, материал направлен в следственное управление МВД России по ХМАО-Югре (отдел в Сургуте).

Сургут, Ханты-Мансийск, Святослав Булгарин

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