Количество зараженных Covid-19 в Югре вновь удвоилось – до 16 человек

Количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе опять увеличилось вдвое – с 8 до 16 человек. Об этом сообщает управление федерального Роспотребнадзора.

В Югре, по последним данным, на стационарном лечении находятся 102 человека с признаками заболевания и эпидемиологическим анамнезом, не исключающими коронавирусную инфекцию: в Нефтеюганской ОКБ им. В.И. Яцкив – 8, в Нижневартовской ОКДБ – 8, в Окружной клинической больнице – 47, в Сургутской ОКБ – 19.

Под наблюдением медиков Югры находится 6 979 человек. Ведется производство по материалам о 13 нарушениях режима самоизоляции и ограничений, введенных в регионе. В отношении 1 человека, не соблюдавшего режим самоизоляции и прослужившего источником инфекции для другого лабораторно подтвержденного случая, материал направлен в следственное управление МВД России по ХМАО – Югре (отдел в городе Сургут).

Ханты-Мансийск, Святослав Булгарин

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