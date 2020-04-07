В Югре рекорд – за сутки у 19 человек подвердился COVID-19

Более чем вдвое увеличилось количество заразившихся коронавирусом на территории Югры. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу за распространением инфекции.

Напомним, что до сегодняшнего дня в ХМАО заболевшими считались 19 человек, 2 из которых выздоровели. Но за последние сутки к 17 инфицированным присоединилось еще 19 граждан. То есть всего COVID-19 зафиксирован у 36 югорчан.

По данным местного Роспотребнадзора, на начало недели в вирусологических лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО – Югре» с 21февраля выполнено 7024 исследований биологического материала, взятого у 5686 лиц, подлежащих такому исследованию, за последние сутки было проведено 728 исследований 630 человек. В медицинских организациях с 23 марта проведено 3207 исследований 2930 граждан, за последние сутки – 508 исследований 474 граждан.

Ханты-Мансийск, Святослав Булгарин

Ханты-Мансийск. Другие новости 06.04.20

Депутаты Югры разрешили местным властям карать граждан за нарушение режима самоизоляции (ДОКУМЕНТ). / В Сургуте за изнасилование и убийство пенсионерки будут судить гражданина Таджикистана. / В Югре задержали трех боевиков «Имарат Кавказ», которые готовили взрыв торгового центра. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»